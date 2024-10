Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto angezündet - Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Unbekannte zündeten in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt ein Auto an. Kurz vor 01:00 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle der Feuerwehr bekannt, dass in der Warschauer Straße ein Ford brennt. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Fahrzeug vollständig aus. Dabei entstand ein Schaden von 4.000 Euro.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandstiftung auf und sucht Zeugen, die am 23.10.2024 kurz vor 01:00 Uhr in der Warschauer Straße im Bereich des Parkplatzes "Hinter der Rennbahn" verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0274244 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell