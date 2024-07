Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen/Dagersheim: Mercedes kracht in Tankstelle und verursacht hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend, gegen 19:14 Uhr, wollte der 84-jährige Fahrer eines Mercedes GLC von einem Tankstellengelände aus nach links auf die Böblinger Straße in Richtung Böblingen einbiegen. Hierbei übersah er ein bevorrechtigtes Fahrzeug, mit dem es zu keinem Zusammenstoß kam. Nach einem Ausweichmanöver beschleunigte der GLC-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache und schanzte nach einer halbkreisförmigen Fahrbewegung über eine etwa einen Meter hohen Stützwand wieder hinunter auf das Tankstellengelände. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einer Zapfsäule, durchschlug eine Scheibe des Tankstellengebäudes und kam schließlich im Verkaufsraum zum Stehen. Der Mercedes-Fahrer sowie seine 82-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. An der Tankstelle entstand etwa 100.000 Euro Sachschaden. Der auf 35.000 Euro geschätzte GLC erlitt Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Aus der Zapfsäule trat bis zur Notabschaltung nur geringfügig Kraftstoff aus. Zum Unfallzeitpunkt war der Betrieb an der Tankstelle bereits eingestellt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie vier Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Das Technische Hilfswerk übernahm die Sicherung des Tankstellengebäudes.

