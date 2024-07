Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung in der Großingersheimer Straße vom 5. Mai 2024

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Sonntag, den 5. Mai 2024 kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Großingersheimer Straße in Bietigheim-Bissingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt wurde. Ein 56-Jähriger saß dort mit einem ihm unbekannten Mann auf einer Bank, wo die beiden sich unterhielten. Aus bisher unbekannten Gründen griff der Unbekannte plötzlich sein Opfer an und schlug und trat massiv auf den 56-Jährigen ein. Dieser wurde dabei so schwer im Gesicht verletzt, dass er später im Krankenhaus operiert werden musste. Ein 49-jähriger Zeuge, der schlichtend eingreifen wollte, wurde von dem Täter ebenfalls angegriffen, niedergeschlagen und durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Anschließend ergriff der unbekannte Angreifer zu Fuß die Flucht.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht nach wie vor nach dem unbekannten Täter. Bei ihm handelte es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten und 170 - 175 cm großen Mann. Er hatte kurze dunkle, an den Seiten und im Nacken ausrasierte Haare und einen kurzen Vollbart. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Pullover, eine kurze, schwarze Sporthose und schwarze Schuhe. Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage der Tankstelle, die den Tatverdächtigen zeigen, können im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg aufgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bietigheim-bissingen-gefaehrliche-koerperverletzung/

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

