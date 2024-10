LPI-EF: Drei Männer bei Auseinandersetzung verletzt

Landkreis Sömmerda (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden hatten es Unbekannte auf einen Zigarettenautomaten im Landkreis Sömmerda abgesehen. Auf bisher unbekannte Weise öffneten die Täter in Schloßvippach einen Automaten und stahlen eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise geben können. Wer hat in der Zeit von 01:07 Uhr bis 01:45 Uhr in ...

