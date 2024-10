LPI-EF: Radfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Erfurt (ots) - Auf ein Café hatten es Einbrecher in der Nacht von Sonntag zu Montag in Erfurt abgesehen. Dazu brachen sie mit Gewalt kurz vor 03:00 Uhr ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeiten. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, denn sie verließen bereits kurz nach dem Eindringen den Tatort in unbekannte Richtung. Am Fenster hinterließen sie jedoch Beschädigungen in Höhe von etwa 200 Euro. Hinzugerufene ...

