Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in zwei Kindergärten

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende gleich in zwei Kindergärten in Erfurt ein. Dabei überstiegen die Täter im Tatzeitraum von Freitag bis Montag jeweils die Zäune der Einrichtungen. Anschließend hebelten sie mit Gewalt Türen auf und stahlen u. a. Diensthandys und eine Tankkarte. Bei den Einbrüchen verursachten die Täter Sachschäden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die Polizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf und prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell