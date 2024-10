Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte Verkehrsteilnehmer

Landkreis Sömmerda (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda zogen am vergangenen Wochenende zwei berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr. Den Anfang machte Samstagnachmittag ein 31-jährigen Fahrradfahrer. Der Mann war kurz vor 15:30 Uhr mit knapp zwei Promille Atemalkohol auf einem Wirtschaftsweg zwischen Alperstedt und Sömmerda unterwegs gewesen. Heute Morgen wurde eine Streifenbesatzung dann in Rastenberg auf einen BMW-Fahrer aufmerksam. Der 23-Jährige wurde anschließend kurz vor 03:00 Uhr in der Untertorstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei reagierte ein Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Methamphetaminen. Beide Männer mussten sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (DS)

