Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Oberelbert (ots)

Am 09.09.2024 um 17:15 Uhr kontrollierte die Polizei Montabaur einen 27-jährigen PKW-Fahrer in der Hauptstraße von Oberelbert. Da der Fahrzeugführer drogentypische Konsumanzeichen aufwies, wurde ihm ein Drogentest angeboten. Diesen konnte der Verantwortliche zwar nicht durchführen, gab aber den Konsum von Cannabis und chemischen Drogen zu. Zudem händigte er auch noch geringe Mengen an Amphetamin aus. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Anregung auf Einziehung sichergestellt und wird der Führerscheinstelle übergeben.

