Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Vorfahrtsverletzung auf Bundesstraße - Rettungshubschrauber im Einsatz - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstag, 20.08.2024, kurz vor 15.00 Uhr, die Landstraße 154 von Albbruck kommend und bog in die Bundesstraße 34 ein. Dabei übersah sie einen auf der Bundesstraße fahrenden 34-jährigen Pkw-Fahrer, welcher in Richtung Laufenburg unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Beteiligte mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen geborgen werden. Der 34-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 64-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

