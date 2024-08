Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Zwei Täterfestnahmen nach Einbruch in Gaststätte

Stadtkreis Freiburg (ots)

Zwei Tatverdächtige konnten in der Nacht auf Mittwoch, 21.08.2024 gegen 01:15 Uhr durch die Polizei festgenommen werden, nachdem sie zuvor in eine Gaststätte in der Wiesentalstraße eingebrochen waren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich zwei 16-Jährige gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich allerdings noch ein Mitarbeiter in dem bereits geschlossenen Lokal. Als der Mann die beiden Einbrecher ansprach, flüchteten diese in Richtung Guildfordallee und konnten auf der Fußgängerbrücke zur Josef-Brandl-Anlage durch eine Polizei-Streife festgenommen werden. Bei der anschließenden Absuche des Fluchtweges konnte Einbruchswerkzeug und vermeintliches Diebesgut aufgefunden werden.

Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Beide sind bereits in der Vergangenheit mehrfach mit gleichgelagerten Delikten polizeilich in Erscheinung getreten.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell