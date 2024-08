Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Garten-/Gerätehütten am Steinweg aufgebrochen

Freiburg (ots)

In Minseln wurden im Steinweg in dem Zeitraum zwischen Freitag, 16.08.2024, 16.00 Uhr bis Montag, 19.08.2024, 16.00 Uhr, in drei Gärten insgesamt zwei Gartenhütten sowie zwei Gerätehütten aufgebrochen. Aus einer Gartenhütte beziehungsweise Gerätehütte wurden eine Solarpanelle, ein Wechselrichter, eine Batterie, ein Stromaggregat sowie zwei Heckenscheren entwendet. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist hier nicht bekannt.

