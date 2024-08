POL-FR: Lörrach: Parkplatzunfall - Gas und Bremse verwechselt

Freiburg (ots) - Am Montag, 19.08.2024, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, hob ein Unbekannter ein Gartentor aus, um auf dem Tüllinger, "Am Alten Weg", in einen Schrebergarten zu gelangen. Im weiteren Verlauf begab sich der Unbekannte zur Gartenhütte, trat die Tür ein und durchwühlte mehrere Schränke. Nach Sachlage wurden mehrere Schokoriegel entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 ...

