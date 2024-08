POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - mehrere Kontrollen am Wochenende

Polizeipräsidium Freiburg

Am Wochenende kontrollierte die Polizei den Motorradverkehr in den Landkreisen Lörrach, Waldshut und Emmendingen. Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. Ein Baustein dieser Konzeption sind Verkehrskontrollen.

Am Freitag, 16.08.2024, zwischen 15:30 Uhr und 19.10 Uhr, wurden auf der L 110 bei Sexau sowie in der Hauptstraße in Freiamt Kontrollstellen eingerichtet.

Ebenfalls am Freitagnachmittag wurden im Kleinen Wiesental Geschwindigkeitsmessungen und technische Kontrollen durchgeführt.

Am Sonntag, 18.08.2024 fanden Kontrollen auf der Landstraße 148 / 151 bei Todtmoos und auf der Landstraße 146 bei St. Blasien - Menzenschwand statt.

Insgesamt wurden 116 Motorräder kontrolliert. Ein Motorradfahrer wurde wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung zur Anzeige gebracht. Ebenso vier Pkw-Fahrer. Wegen Überholen im Überholverbot wurde 1 Motorradfahrer zur Anzeige gebracht. Ebenso drei wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis und einer wegen mangelhafter Bereifung. Ein Motorrad war unvorschriftsmäßig und wurde sichergestellt. Zudem steht ein Motorradfahrer im Verdacht ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu sein.

Mindestens bis Oktober wird diese Konzeption weitergeführt.

