Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahndung

83-jähriger Mann vermisst

Freiburg (ots)

Seit Montag, 19.08.2024, wird ein 83-jähriger Mann aus Waldshut vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Intensive Suchmaßnahmen am Montagabend und am Dienstag führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Die Suchmaßnahmen werden fortgesetzt.

Der Vermisste ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, hat weißgraue Haare und einen weißen Oberlippenbart. Er dürfte ein hellblaues Kurzarmhemd, eine beige Hose und braune Schuhe tragen.

Wer hat den Mann gesehen oder kann weitere Hinweise zum Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise nimmt der Dauerdienst der Kriminalpolizei Freiburg unter der Tel. 0761 882-2880 (24 h) entgegen.

