Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Einbruch in Küchengeschäft

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Küchenstudio kam es am vergangenen Wochenende zwischen Samstag und Montag, 17./19.08.2024 in der Marie-Curie-Straße. Unbekannte verschafften sich über eine Tür am Hintereingang Zutritt. Der oder die Täter hebelten die Türe in den Verkaufsraum auf und versuchten dort den Tresor zu öffnen, dies gelang nicht. Nach derzeitiger Sachlage wurde nichts entwendet. Der Sachschaden an den Türen kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) hat die Ermittlungen übernommen.

