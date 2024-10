LPI-EF: Transporter gestohlen

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Montag brannten in Erfurt sieben Müllcontainer. In der Tungerstraße hatten Unbekannte zunächst einen Container angezündet. Trotz des zügigen Einschreitens der Feuerwehr griff der Brand auf sechs weitere Müllbehältnisse über, welche völlig zerstört wurden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 01:30 Uhr in der ...

