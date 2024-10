Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat aufgehebelt - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen hebelten Unbekannte im Erfurter Ortsteil Bischleben-Stedten einen Zigarettenautomaten auf. Gegen 05:25 Uhr machten sich die Täter an dem Automaten in der Geratalstraße/ Dorstbornstraße zu schaffen. Mit einem Brecheisen hebelten sie den Zigarettenautomaten auf und stahlen eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten die Täter auf ihren Fahrrädern. Einer der Täter trug eine rote Jacke. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0271503 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (DS)

