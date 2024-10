LPI-EF: Fahrkartenkontrolle eskaliert

Kölleda (ots) - Die Polizei Sömmerda führte am Sonntagnachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle in Kölleda am Backleber Tor durch. Innerhalb von anderthalb Stunden wurden dreizehn Fahrzeuge eingemessen, die die erlaubten 50 km/h innerorts zum Teil erheblich überschritten. Der schnellste Fahrzeugführer war ein 35 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Mitsubishi, welcher mit 41 km/h zu schnell unterwegs war. Ihn erwartet ein Fahrverbot von einem Monat und ein Bußgeld von ...

