Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Raser im Visier

Kölleda (ots)

Die Polizei Sömmerda führte am Sonntagnachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle in Kölleda am Backleber Tor durch. Innerhalb von anderthalb Stunden wurden dreizehn Fahrzeuge eingemessen, die die erlaubten 50 km/h innerorts zum Teil erheblich überschritten. Der schnellste Fahrzeugführer war ein 35 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Mitsubishi, welcher mit 41 km/h zu schnell unterwegs war. Ihn erwartet ein Fahrverbot von einem Monat und ein Bußgeld von 400,- EUR. (FR)

