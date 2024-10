LPI-EF: Rücknahme der Fahndung nach vermisster Person

Erfurt (ots) - Glück im Unglück hatte ein Zusteller, welcher sein Fahrzeug mit laufendem Motor abstellte und Pakete in der Käthe-Kollwitz-Straße in Erfurt auslieferte. Das Fahrzeug setzte sich auf dem abschüssigen Gelände selbstständig in Bewegung. Es überquerte dabei einen Grünstreifen, wurde hier durch die Bordsteinkante abgelenkt und in Richtung Christian-Kittel-Straße gedrückt. Einen Gehweg und die Straße ...

mehr