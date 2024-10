Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zustellerfahrzeug macht sich selbstständig

Erfurt (ots)

Glück im Unglück hatte ein Zusteller, welcher sein Fahrzeug mit laufendem Motor abstellte und Pakete in der Käthe-Kollwitz-Straße in Erfurt auslieferte. Das Fahrzeug setzte sich auf dem abschüssigen Gelände selbstständig in Bewegung. Es überquerte dabei einen Grünstreifen, wurde hier durch die Bordsteinkante abgelenkt und in Richtung Christian-Kittel-Straße gedrückt. Einen Gehweg und die Straße überquerte das Fahrzeug, vorbei zwischen hier abgeparkten PKW. Ein gerade in die Dienststelle einfahrender Funkstreifenwagen konnte dem Fahrzeug knapp ausweichen. Hier bemerkten die Beamten, dass im Fahrzeug gar niemand saß, der dieses bewegte. Bei der weiteren Fahrt tuschierte der Transporter ein Verkehrszeichen, wodurch der linke Seitenspiegel des Autos beschädigt wurde. Anschließend rollte es einen Gehweg überquerend weiter. Schlussendlich kollidierte das Fahrzeug nach ca. 50 Metern unkontrollierter Fahrt mit einer Mauer der hiesigen Polizeidienststelle und wurde so zum Halten gebracht.

Das Fahrzeug selbst hatte sich durch die Fahrt selbst verriegelt. Der Schlüssel steckte innen und der Motor lief. Der nunmehr den Verlust des Fahrzeuges bemerkende Fahrer kam hinzu. Der Zweitschlüssel des Fahrzeuges war in der Firma des Fahrers hinterlegt. Die Telefonnummer des Chefs war auf dem im inneren des Fahrzeuges eingeschlossenen Handy gespeichert. Um das Fahrzeug vor Ort entfernen zu können, musste der Fahrer die Seitenscheibe mittels Nothammer öffnen. Nun gelang es auch, an das im Fahrzeug befindliche Handy zu gelangen und seinen Chef über das Missgeschick in Kenntnis zu setzen.

Glück im Unglück war, dass durch das Fahrzeug keine weiteren Personen und andere Fahrzeuge auf der Fahrt über die umliegenden Gehwege und Straßen zu Schaden kamen. Lediglich an der Mauer und dem Fahrzeug entstand Sachschaden. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell