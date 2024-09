Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: In Neuss wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt

Neuss (ots)

Ein Neusser parkte am Mittwoch (18.09.), gegen 13:00 Uhr, seinen PKW in einer Garage an der Mühlenstraße. Am Donnerstag (19.09.), gegen 07:15 Uhr, bemerkte eine Zeugin eine eingeschlagene PKW-Scheibe an dem Fahrzeug. Es wurden persönliche Gegenstände sowie Kosmetikartikel entwendet. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen hebelten nach ersten Erkenntnissen die Metalltür der Garage auf.

Ein Fahrzeug welches in der Zeit von Mittwoch, circa 20:00 Uhr, bis Donnerstag, circa 08:40 Uhr, an der Karl-Arnold-Straße in Neuss auf einem Parkstreifen abgestellt war, wurde von Unbekannten beschädigt. Die Tatverdächtigen schlugen die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und entwendeten Bargeld. An einem weiteren Fahrzeug konnte ebenfalls eine eingeschlagene Scheibe festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen

Ein Transporter wurde am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, an der Josefstraße in Neuss abgestellt. Am nächsten Tag, gegen 10:00 Uhr, konnte eine eingeschlagene Scheibe festgestellt werden. Die Unbekannten entwendeten Zigaretten. An einem ebenfalls an der Josefstraße geparktem Auto wurde in der Zeit von Mittwoch, circa 15:00 Uhr, auf Donnerstag, circa 12:30 Uhr, eine Scheibe eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde, ist auch hier Teil der Ermittlungen.

Am Donnerstag wurde gegen 11:40 Uhr eine eingeschlagene Fensterscheibe an einem PKW festgestellt. Das Fahrzeug war auf der Marienstraße in Neuss geparkt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen, prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

Ein Auto ist kein Safe. Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell