Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer flüchtet nach Kollision mit Kind

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (17.09.) wurde bei einer Kollision das Fahrrad eines elfjährigen Meerbuschers beschädigt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der Junge gegen 14.50 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in Meerbusch in Fahrtrichtung Düsseldorf unterwegs gewesen. Kurz hinter der Kreuzung Marienburger Straße kam ihm ein Fahrradfahrer entgegen. Beim Passieren kam es zu einer Berührung, woraufhin der Elfjährige stürzte. Der Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt Büdericher Ortsmitte fort. Der Junge blieb unverletzt, an seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Die flüchtige Person wird als männlich und etwa 175 bis 185 Zentimeter groß beschrieben. Er soll etwa 60 Jahre alt sein, von athletischem Körperbau und südländischem Erscheinungsbild. Auffällig sind ein Muttermal auf der linken Stirnseite sowie ein weiß-grauer Bart bis zur Brust. Zeugen, die Hinweise auf diese Person geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Wer sich unerlaubt von einem Unfallort entfernt, begeht eine Straftat und riskiert eine Geld- oder sogar Freiheitsstrafe. In einem solchen Fall sind den übrigen Beteiligten die Personalien anzugeben. Es ist zudem dringend angeraten, die Polizei zu verständigen. Vor Ort können die Beamten das richtige Vorgehen erklären und alle notwendigen Schritte einleiten - so sind alle Beteiligten auf der sicheren Seite.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell