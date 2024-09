POL-NE: Alkoholisierter Autofahrer missachtet Haltezeichen und verursacht Zusammenstoß

Neuss (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag (17.09.) auf Mittwoch (18.09.) nach ersten Erkenntnissen eine Scheibe einer Firma an der Fuggerstraße in Neuss - Uedesheim eingeschlagen, um im Anschluss durch das entstandene Loch einen brennbaren Gegenstand in das Gebäude zu werfen. Dieser erlosch offenbar selbstständig und verursachte einen geringen Schaden. Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren ...

