Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach versuchter Brandstiftung

Neuss (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag (17.09.) auf Mittwoch (18.09.) nach ersten Erkenntnissen eine Scheibe einer Firma an der Fuggerstraße in Neuss - Uedesheim eingeschlagen, um im Anschluss durch das entstandene Loch einen brennbaren Gegenstand in das Gebäude zu werfen. Dieser erlosch offenbar selbstständig und verursachte einen geringen Schaden. Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es werden Zeugen gesucht. Personen die Hinweise zu der Tat, die sich nach ersten Erkenntnissen zwischen 22:00 Uhr und 07:50 Uhr ereignet hat, geben können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

