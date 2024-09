POL-NE: Junge auf Kickroller kommt zu Fall

Neuss (ots) - Am (17.09.) war ein 73-jähriger Neusser bei einem Lebensmittelladen an der Römerstraße einkaufen. Gegen 12:20 Uhr unterquerte er die Brücke am Verschiebebahnhof, als ihm ein Unbekannter entgegenkam. Der Tatverdächtige riss dem Neusser die Umhängetasche vom Körper und entfernte sich in Richtung des dortigen Parkplatzes. Der Senior konnte danach in der Nähe seine Umhängetasche auffinden, aus der Bargeld, persönliche Dokumente sowie eine Bankkarte und ...

