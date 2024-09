Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am (17.09.) war ein 73-jähriger Neusser bei einem Lebensmittelladen an der Römerstraße einkaufen. Gegen 12:20 Uhr unterquerte er die Brücke am Verschiebebahnhof, als ihm ein Unbekannter entgegenkam. Der Tatverdächtige riss dem Neusser die Umhängetasche vom Körper und entfernte sich in Richtung des dortigen Parkplatzes. Der Senior konnte danach in der Nähe seine Umhängetasche auffinden, aus der Bargeld, persönliche Dokumente sowie eine Bankkarte und ein blaues Mobiltelefon der Marke "Samsung" entwendet wurden. Der Tatverdächtige habe ein deutsches Erscheinungsbild, sei circa 180 Zentimeter groß und soll eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe und ein kariertes Hemd getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

