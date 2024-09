Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: PKW fährt Arbeiter auf Baustelle an

Dormagen (ots)

Am Montag (16.09.) hat ein PKW-Fahrer offenbar mit Absicht mehrfach einen Arbeiter auf einer Baustelle an der Piwipper Straße im Dormagener Stadtteil Rheinfeld angefahren. Aufgrund der Bauarbeiten ist die Straße derzeit während der Arbeitszeiten für den Autoverkehr gesperrt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr eine bislang unbekannte männliche Person dennoch gegen 16:45 unberechtigt mit einem PKW in die Baustelle ein. Als der Autofahrer diese auf der anderen Seite wieder verlassen wollte, versperrte ihm einer der Arbeiter, ein 51-jähriger Wassenberger, den Weg. Der Autofahrer fuhr diesen in Schrittgeschwindigkeit mehrfach an und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Der 51-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Der PKW-Fahrer wird beschrieben als etwa 50 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und von schmaler Statur. Er soll von südlichem Erscheinungsbild gewesen sein, mit schwarzem Haar und einem dunklen, als "braun gebrannt" beschriebenen Hautton. Unterwegs war er in einem schwarzen Kompaktvan der Marke Mercedes.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem flüchtigen Autofahrer. Zeugen, die Hinweise auf diesen oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell