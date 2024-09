LPI-SLF: Alkoholisiert Unfall verursacht

Lauscha (ots) - Am Donnerstag, gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 11-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad in Lauscha die Oberlandstraße in Richtung Marktplatz. In einer Linkskurve kam sie zu weit nach rechts und stieß mit der 55-jährigen Fahrerin eines PKW zusammen. Das Kind zog sich dabei Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

