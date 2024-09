Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Großeinsatz von Polizei und anderen Ordnungsbehörden nach Einsatz von Chlor und Waschmittel

Sonneberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag rückten Polizei, Rettungskräfte, Katastrophenschutz und weitere Mitarbeiter verschiedener Ordnungsbehörden in die Neuhäuser Straße in Sonneberg zur dortigen Gemeinschaftsunterkunft aus. Bereits zum dritten Mal in den vergangenen Wochen kam es durch Anwendung von Chlor und Waschmittel (mutmaßlich im Zusammenhang mit Wäschevorgängen von Bewohnern im Gebäudeinneren) zu gesundheitlichen Beschwerden bei einem Security-Mitarbeiter. Alle Bewohner konnten das Gebäude eigenständig und unversehrt verlassen. Hinweise auf einen Verursacher gab es nicht. Im Laufe des Nachmittags wurden die zunächst umfangreichen Maßnahmen zurückgefahren und die Bewohner konnten schließlich am frühen Abend in das Objekt zurückkehren.

