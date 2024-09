POL-NE: Fahrradfahrer nach Kollision flüchtig

Neuss (ots) - Samstagnacht (14.09.) wartete ein 45-jähriger Neusser an einer Haltestelle an der Selikumer Straße in Neuss auf den Bus. Er wurde von zwei unbekannten Personen angesprochen und unterhielt sich mit diesen. Als er in den Bus einsteigen wollte, wurde er von den zwei Tatverdächtigen geschubst. Dabei entwendeten sie ihm seine Geldbörse und entnahmen das Bargeld sowie eine Krankenkassenkarte. Bevor sie ...

