Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Meerbusch und Grevenbroich

Meerbusch / Grevenbroich (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Rhein-Kreis Neuss zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen gekommen. In der Zeit zwischen Dienstag (10.09.), 16 Uhr und Freitag (13.09.), 19 Uhr, haben offenbar bislang unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Kamp" in Büderich einzudringen. An der Terassentür konnten Hebelspuren festgestellt werden, zudem stand die Tür eines Gartenhauses offen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

In einem Mehrfamilienhaus an der Moerser Straße bemerkte eine Bewohnerin Beschädigungen am Schlüsselloch, die auf einen Einbruchsversuch hindeuten könnten. Diese sind vermutlich am Freitag (13.09.) zwischen 21 und 21:30 Uhr entstanden.

Offenbar Beute gemacht haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch an der Straße "Am Sodbach" in Grevenbroich, der sich am Freitag (13.09.) zwischen 11:15 und 13:15 Uhr ereignete. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen drangen die mutmaßlichen Einbrecher in das Haus ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren wurden mehrere Räume durchwühlt, nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck erbeutet und das Gebäude über die Terrasse wieder verlassen.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von "Profis" verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Doch schon einfache Maßnahmen können helfen, einen Einbruch zu verhindern. Die Polizei informiert kostenlos zum Thema Einbruchschutz und gibt Eigentümern und Mietern Tipps, wie Sie ihr Haus oder ihre Wohnung gegen unerlaubte Eindringlinge schützen können. Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell