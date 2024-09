POL-NE: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Korschenbroich (ots) - Am Donnerstag (12.09.), gegen 11:45 Uhr, befährt, nach ersten Erkenntnissen, ein unbekannter Mann die Straße "An der Mühle" in Korschenbroich in Fahrtrichtung B230. Während der Fahrt touchierte der Fahrer eines blauen LKWs zwei Fahrzeuge, welche am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Der Unbekannte hielt kurz an und entfernte sich dann von ...

