Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Jugendeinrichtung

Neuss (ots)

Aus einer Jugendeinrichtung an der Straße "Hamtorwall" in Neuss entwendeten Tatverdächtige mehrere Spielecontroller, Tablets sowie einen Computer und Bargeld. Um an die Beute zu gelangen, hebelten sie in der Zeit von Dienstag (10.09.), circa 20:30 Uhr, auf Mittwoch (11.09.), circa 07:00 Uhr, ein Fenster auf.

Erste Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 21 brachte die Ermittler auf die Spur eines 18-jährigen Neussers. Es werden weitere Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell