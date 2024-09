Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Taschendiebstähle in der Grevenbroicher Innenstadt

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (12.09.) wurden mehrere Personen innerhalb eines kurzen Zeitraums in der Grevenbroicher Innenstadt bestohlen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ereignete sich die erste Tat gegen 12.30 Uhr in einem Geschäft an der Kölner Straße.

Eine 81-Jährige aus Grevenbroich gibt an, in diesem Geschäft von einer Person angesprochen worden zu sein, während sich weitere Unbekannte in der Nähe ihres Rollwagens aufhielten. Später stellte die Seniorin fest, dass aus dem Rollwagen ein roter Stoffbeutel sowie ein Rucksack fehlten, die Wertgegenstände enthielten. Die Personen, die sich im Laden in ihrer Nähe aufhielten, beschreibt sie als Frauen von südosteuropäischem Erscheinungsbild, etwa 30 bis 40 Jahre alt, mit dunklen Haaren und dunkler Haut.

Wenig später wurde eine 75 Jahre alte Grevenbroicherin offenbar ebenfalls Opfer von Taschendieben. Sie war gegen 15 Uhr auch auf der Kölner Straße unterwegs, saß zunächst in einem Café und wollte danach in einem Laden einkaufen, wobei sie bemerkte, dass ihr Portemonnaie fehlte.

Eine 40-jährige Grevenbroicherin gab ebenfalls an, am selben Tag in der Neusser Innenstadt bestohlen worden zu sein. Demnach wurde ihr zwischen 13:30 und 15:30 Uhr das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet.

Das Kriminalkommissariat 24 der Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der weiteren Untersuchungen.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler auch um Mithilfe der Bevölkerung: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung setzen. Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei im Internet unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

