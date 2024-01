POL-NB: Weitere, landesweite Versammlungen am Donnerstag - Hinweise der Polizei

Neustrelitz (LK MSE) (ots) - Am 09.01.2024 gegen 20.30 Uhr erging über die Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte die Mitteilung über den Brand einer Gartenlaube in Neustrelitz, Useriner Straße (Gartenanlage "Schlosskoppel"). Dieser wurde durch Passanten bemerkt. Die eintreffende Funkwagenbesatzung stellte eine in voller Ausdehnung brennende Gartenlaube aus Holz vor Ort fest. Die FFW Neustrelitz erschien kurz ...

mehr