Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte versuchen erfolglos Handtasche und Mobiltelefon zu rauben

Neuss (ots)

Eine Handtasche war am Montagabend (16.09.), gegen 20:50 Uhr, an der Bahnstraße in Norf offenbar das Beuteziel zweier unbekannter Räuber. Das Duo hatte sich einer 71 Jahre alte Frau aus Düsseldorf von hinten genähert. Einer der Täter versuchte, der Seniorin die Tasche aus der Hand zu reißen. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Ohne Beute flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

- männlich, circa 165 bis 170 Zentimeter groß, sehr schlanke Statur, grauer Kapuzenpullover, dunkel Kleidung

- männlich, sehr schlanke Statur, dunkle Kleidung

Nur wenig später, gegen 21:20 Uhr, wurde die Polizei erneut wegen eines versuchten Raubüberfalls gerufen. Ein 26 Jahre alter Mann aus Neuss war an der Straße "An der Hammer Brücke" im Hammfeld von hinten von einem Maskierten attackiert worden. Der Unbekannte hatte versucht, seinem Opfer das Mobiltelefon aus der Hosentasche zu nehmen. Das Smartphone fiel bei dem Gerangel zu Boden und wurde stark beschädigt. Der Neusser erlitt leichte Verletzungen. Auch in diesem Fall flüchtete der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 170 bis 180 Zentimeter groß, normale bis leicht untersetzte Statur, schwarze Sturmhaube, schwarze Jacke, blaue Jeanshose

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell