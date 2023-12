Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 20.12.2023, kam es gegen 21:15 Uhr im Freiburger Stadtteil Weingarten zu einer Sachbeschädigung an einem PKW durch eine bislang unbekannte Person.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde in der Opfinger Straße in Höhe der dortigen Haltestelle "Am Lindenwäldle" ein PKW- Fahrer auf einen Mann aufmerksam, welcher winkend und gestikulierend umher lief. Als der Fahrer daraufhin anhielt, trat der bislang unbekannte Mann an das Fahrzeug heran und schlug unvermittelt auf die Scheibe des Fahrerfensters ein. Weiterhin stach der bislang unbekannte Täter mehrfach mit einem unbekannten Gegenstand auf beide Hinterräder des Transporters ein, sodass diese ihre Luft verloren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Täter kann laut Zeuge wie folgt beschrieben werden:

- dunkler Teint

- ca. 1,60m- 1,70m groß

- schwarze, kurze Haare

- leichter Bartwuchs

- dickliche Statur

Der unbekannte Mann soll mit einer blauen Arbeitshose und einem schwarzblauen Pullover bekleidet gewesen sein.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761 882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet hatten oder sachdienliche Angaben machen können.

