Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: LKW entwendet

Grevenbroich (ots)

In Grevenbroich an der Alfred-Nobel-Straße wurde in der Zeit von Dienstag (17.09.), circa 18:00 Uhr, auf Donnerstag (18.09.), circa 06:30 Uhr, ein LKW von einem Hof entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen himmelblauen Mercedes-Benz (Modell 1824 AK) mit der Aufschrift "Bundrock" und dem Kennzeichen "NE-BB-3668".

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell