POL-HH: 240627-2. Verkehrshinweis für das Wochenende

Zeit: 28.06.2024 bis 30.06.2024; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Wochenende finden die "Harley Days" sowie der "hella hamburg halbmarathon" statt. Es muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Von Freitag bis Sonntag findet die jährlich stattfindende Veranstaltung "Harley Days" auf dem Gelände des Großmarktes Hamburg in Hammerbrook statt, zu der mehrere zehntausend Gäste erwartet werden. Am Sonntagnachmittag läutet die traditionelle "Harley Parade" mit etwa 2.000 Motorradfahrenden das Ende des Events ein. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr werden hierfür auf der knapp 34 Kilometer langen Route Verkehrsmaßnahmen eingeleitet. Die gemeinsame Motorradausfahrt wird am Veranstaltungsgelände beginnen und über den Stadtteil Veddel und die Köhlbrandbrücke in den Hafen führen. Die Harley Parade fährt dann über die Freihafenelbbrücken weiter an den St. Pauli Landungsbrücken und dem Fischmarkt vorbei über die Reeperbahn und endet wieder am Großmarkt Hamburg.

Weitere Informationen sind unter https://hamburgharleydays.de/ zu finden.

Darüber hinaus findet am Sonntag erneut der "hella hamburg halbmarathon" statt, bei dem der Veranstalter circa 12.000 Laufbegeisterte sowie 400 Skaterinnen und Skater erwartet. Den Start werden die Skatenden um 08:30 Uhr machen, bevor die Läuferinnen und Läufer in fünf Wellen ab 09:00 Uhr an den Start gehen. Von der Reeperbahn aus führt die Strecke bis zur Elbchaussee, über die St. Pauli Landungsbrücken, durch die Innenstadt entlang der Außenalster und endet im Bereich der Messehallen. Dafür werden von den Organisatoren bereits ab 05:00 Uhr notwendige Aufbaumaßnahmen und Straßensperrungen vorgenommen. Die Abbaumaßnahmen sollen gegen 15:00 Uhr beendet sein.

Detaillierte Informationen zu dieser Veranstaltung sind unter https://www.hamburg-halbmarathon.de/ zu finden.

Zusätzlich sind an diesem Wochenende im gesamten Hamburger Stadtgebiet wieder kleinere Aufzüge und Versammlungen angemeldet worden. Am Freitag ab 15:30 Uhr findet unter anderem ein Aufzug vom Theodor-Heuss-Platz startend bis zum Rathausmarkt statt, bei dem der Veranstalter bis zu 1.000 Teilnehmende erwartet. In diesem Zusammenhang kann es zu temporären Straßensperrungen kommen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass es im Rahmen der UEFA EURO 2024 auf der Fan Zone und rund um das Heiligengeistfeld zu einem erhöhten Personenaufkommen kommen kann.

Besucherinnen und Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen.

Allen übrigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

