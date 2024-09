Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Räuber droht mit Schusswaffe und fordert Geld

Rommerskirchen (ots)

Wenige Minuten nach Ladenöffnung hat am Donnerstag (19.09.), gegen kurz nach 09:00 Uhr, ein Unbekannter einen Kiosk an der Landstraße in Butzheim überfallen.

Der Mann hatte den Verkaufsraum betreten und unter Vorhalt einer Pistole Geld gefordert. Da der Angestellte der Forderung nicht nachkam, riss der Bewaffnete die Kasse zu Boden.

Nach der Tat flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Rommerskirchen. Er hatte sich zuvor noch kurz zur Kasse hinunter gebückt, nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei allerdings kein Geld erbeutet. Fahndungsmaßnahmen nach ihm blieben bislang ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, südeuropäisches / arabisches Erscheinungsbild, dunkler kurzer Vollbart ähnlich eines Drei-Tage-Barts, grauer Kapuzenpullover

Zeugen, die Hinweise auf die Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell