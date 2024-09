Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drogen und Waffen nach Wohnungseinbruch sichergestellt

Neuss (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag (12.09.), 13:00 Uhr, bis Donnerstag (19.09.), 16:00 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mittelstraße in Norf eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Täter den Schließzylinder der Wohnungstür herausgebrochen und die Räume anschließend gründlich durchsucht. Dabei öffneten die Eindringlinge Schubladen und Schränke und warfen deren Inhalt teilweise achtlos auf den Boden.

Ob die Einbrecher auch etwas gestohlen haben, konnte bislang nicht geklärt werden.

Die Ermittler nahmen aber nicht nur eine Anzeige wegen Wohnungseinbruch auf, sondern leiteten auch ein Verfahren gegen die Wohnungsinhaber ein. Im Rahmen der Tatortaufnahme hatten sie nämlich auch verbotene Drogen und Waffen sowie Feuerwerkskörper ohne Prüfzeichen aufgefunden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell