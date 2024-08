Polizei Dortmund

POL-DO: Jack Daniels, Unbelehrbarkeit, Aggression und auf lange Sicht kein Führerschein mehr

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0733

Einen besonderen Fall von Unbelehrbarkeit legte am Donnerstagabend ein 27-Jähriger aus Herdecke an den Tag. Gleich zweimal wurde er mit Alkohol und Auto erwischt und zweimal leistete er sich einen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte.

Los ging es kurz vor 20 Uhr auf der Straße Kleyer Feld. Der 27-Jährige versuchte mit seinem Auto zu wenden und kollidierte dabei mit einem geparkten Anhänger und einem Gartenzaun. Ein Polizeibeamter, der sich in seiner Freizeit in der Nähe aufhielt, wurde auf den Unfall aufmerksam, sprach den 27-Jährigen am Auto an und gab sich als Polizeibeamter zu erkennen. Auf dem Beifahrersitz lagen mehrere Dosen Jack Daniels. Um den 27-Jährigen an der Weiterfahrt zu hindern, zog der Beamte den Schlüssel ab. Der offensichtlich betrunkene Fahrer stieg aus, riss dem Polizisten den Schlüssel aus der Hand und stieß ihn zu Boden. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt, konnte den 27-Jährigen aber bis zum Eintreffen des Streifenwagens festhalten.

Auf der Wache entnahm ihm der zuständige Bereitschaftsarzt eine Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte folgte.

Um 23.45 Uhr ging es weiter. Einsatzkräfte entdeckten das Fahrzeug in der Straße Am Rode. Der Motor war an, neben der Fahrertür lag Erbrochenes und auf der Motorhaube saß der bekannte 27-Jährige. Nach einem kurzen Gespräch versuchte er zu flüchten - vergeblich. Die Polizisten konnten ihn einholen und festhalten. Dabei trat er gegen die Beine der Beamten und beleidigte sie.

Nach einer weiteren Blutentnahme verbrachte er schließlich die Nacht im Polizeigewahrsam. Auch seinen Autoschlüssel durfte er vorerst nicht behalten.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell