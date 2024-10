Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigte aus dem Thomaspark gesucht

Erfurt (ots)

Im Erfurter Thomaspark (Schillerstraße) kam es Donnerstagnachmittag zu einer exhibitionistischen Handlung. Gegen 16:30 Uhr wandte sich eine unbekannte Frau an eine Streifenbesatzung. Sie gab an, von einem unbekannten Mann auf einer Parkbank sexuell belästigt worden zu sein. Die Beamten eilten daraufhin zu dem sich in der Nähe befindlichen Tatort, konnten den Täter allerdings nicht feststellen. Die Geschädigte entfernte sich in der Zwischenzeit, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Frau wird daher gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Wer darüber hinaus Hinweise zu dem Täter geben kann, meldet sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0269570 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0). (DS)

