Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Mann löst Polizeieinsatz aus

Erfurt (ots)

Ein betrunkener Mann löste Donnerstagabend in Erfurt einen Polizeieinsatz aus. Der 52-Jährige legte sich kurz nach 18:00 Uhr in die Rettungsausfahrt eines Krankenhauses und verhinderte so die Ausfahrt eines Krankenwagens. Rettungssanitäter baten daraufhin eine vorbeifahrende Streifenbesatzung um Hilfe. Nachdem die Beamten dem 52-Jährigen aufgeholfen hatten, leistete er bei der anschließenden Durchsuchung Widerstand. Der Mann musste zu Boden gebracht und gefesselt werden, wobei er sich leicht verletzte. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte und ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab, konnte seine Verletzung ambulant versorgt werden. Mit einer Strafanzeige im Gepäck verließ der 52-Jährige anschließend eigenständig das Krankenhaus. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell