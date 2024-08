POL-NB: Totalentwendung von zwei hochwertigen PKW in 18311 Ribnitz-Damgarten

PR Heringsdorf (ots) - Die IRLS Vorpommern-Greifswald teilte der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg mit, dass eine Frau am Strandaufgang 1A/6 leblos aus dem Wasser geborgen wurde. In der Folge haben zunächst Ersthelfer Reanimationsmaßnahmen durchgeführt. Durch den eintreffenden Notarzt erfolgten dann weitere Maßnahmen, um die Frau zu retten. Die 76- Jährige wurde nach der erfolgreichen Reanimation am ...

mehr