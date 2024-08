Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Badeunfall am Strand im Seebad Ahlbeck

PR Heringsdorf (ots)

Die IRLS Vorpommern-Greifswald teilte der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg mit, dass eine Frau am Strandaufgang 1A/6 leblos aus dem Wasser geborgen wurde. In der Folge haben zunächst Ersthelfer Reanimationsmaßnahmen durchgeführt. Durch den eintreffenden Notarzt erfolgten dann weitere Maßnahmen, um die Frau zu retten. Die 76- Jährige wurde nach der erfolgreichen Reanimation am Strand mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Greifswald verlegt, um die medizinische Behandlung fortzusetzen. Der Gesundheitszustand vor Ort wurde als stabil eingestuft. Die Frau ist deutsche Staatsbürgerin und wohnhaft im Landkreis Paderborn in Nordrhein-Westfalen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

