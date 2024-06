Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall - Kind leicht verletzt

Jena (ots)

In der Rudolstädter Straße ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Fahrer eines Opels erkennt aus bisher ungeklärter Ursache das Bremsen eines vorausfahrenden Audi zu spät. In der Folge fährt er auf den Audi hinten auf. Im Opel befand sich neben dem Fahrer noch ein Kind, welches durch den Aufprall leichte Verletzungen davonzog und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell