Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter Lebenstedt und Thiede Fr, 10.11.2023, 09:00 Uhr - Sa., 11.11.2023, 9:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Fr., 10.11.2023 16:56 Uhr

38226 Salzgitter, Lebenstedt, Kampstraße

Ein 45jähriger Fahrzeugführer eines VW wurde in der Kampstraße kontrolliert. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein des 45jährigen wurde sichergestellt.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Sa., 11.11.2023 02:05 Uhr

38239 Salzgitter, Thiede, Lange Hecke

Ein 33jähriger Fahrzeugführer eines Skoda fährt auffällig in Schlangenlinie von Braunschweig in Richtung Thiede. In Thiede wird er von der Polizei angehalten und kontrolliert. Der Grund für die auffällige Fahrweise dürfte in der deutlichen Alkoholbeeinflussung liegen: 1,62 Promille. Die Folge: Blutentnahme und Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell