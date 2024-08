POL-HB: Nr.: 0499 --Falscher Handwerker entwendet Tresor in Hemelingen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Arbergen, Osningstraße Zeit: 14.08.24, 14 Uhr

Am Mittwoch verschaffte sich im Bremer Stadtteil Hemelingen ein bislang unbekannter Täter unter dem Vorwand, ein Handwerker zu sein, Zutritt zur Wohnung einer 85-jährigen Seniorin. Er erbeutete einen Tresor und flüchtete.

Der Mann klingelte bei der Bremerin in der Osningstraße und gab vor, als Wasserwerker den Wasserdruck an der Heizung und den Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Da die Heizung der Frau erst kürzlich gewechselt wurde, schöpfte sie zunächst keinen Verdacht. Im Verlauf des "Kontrollvorgangs" wurde die Seniorin von dem Täter aufgefordert, mehrere Wasserhähne im Haus aufzudrehen und anschließend in verschiedene Räume zu gehen. Während sie den Anweisungen folgte, nutzte der Täter die Gelegenheit und entwendete unbemerkt einen Möbeltresor aus einem Schrank.

Erst als der Mann bereits verschwunden war, bemerkte die Frau das Fehlen des Tresors, in dem sich eine größere Menge Bargeld befand.

Der Täter wurde zwischen 35 und 40 Jahre alt und 175 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte eine kräftige Statur, dunkle kurze Haare und trug eine getönte Brille und eine blaue Weste. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Wenn Zweifel bestehen, lassen Sie sich einen Ausweis zeigen oder bitten Sie Nachbarn oder Angehörige um Unterstützung. Gewähren Sie Handwerkern nur Eintritt, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder wenn sie über die Hausverwaltung angekündigt wurden. Sollten Sie sich bedrängt fühlen, zögern Sie nicht und rufen Sie die 110.

